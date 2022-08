Zahlreiche Verbände fürchten, dass die Bürger in Deutschland nicht genügend entlastet werden. Foto: imago images/Lobeca up-down up-down Brief an die Bundesregierung Trotz Maßnahmen: Verbände fordern weitere Entlastungen für Bürger Von dpa | 27.08.2022, 15:14 Uhr

Mit gezielten Maßnahmen will die Bundesregierung die Menschen in Deutschland entlasten. Mehrere Verbände aus Wirtschaft und Gewerkschaften halten dies für nicht ausreichend – und haben jetzt einen Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geschrieben.