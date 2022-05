Robert Habeck ist Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Auch er nimmt an der Klausur teil. Foto: Michael Kappeler/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Michael Kappeler Politik Treffen im Schloss und reden Von dpa | 03.05.2022, 15:37 Uhr

Am Dienstag und Mittwoch kommen wichtige Politiker und Politikerinnen zu einem speziellen Treffen zusammen. Klausur heißt das. Sie schreiben aber keine Klassenarbeit, auch wenn es vielleicht danach klingt. Das Wort Klausur steht für ein Treffen, bei dem nicht jeder zuhören kann. So sollen alle in Ruhe miteinander reden können.