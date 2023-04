Tel Aviv Foto: Ilia Yefimovic/dpa up-down up-down Israel Toter und Verletzte bei mutmaßlichem Anschlag in Tel Aviv Von dpa | 07.04.2023, 21:35 Uhr

Möglicher Anschlag in der israelischen Metropole Tel Aviv: An der Strandpromenade stirbt an Mann mit Schussverletzungen, zudem soll ein Auto Menschen gerammt haben.