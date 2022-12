CDU-Politiker Thorsten Frei hält die Migrationspolitik der Ampel für falsch. Es werde das Signal gesendet, man müsse es nur irgendwie nach Deutschland schaffen - und könne dann bleiben. Foto: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Kritik an Flüchtlingspolitik der Regierung CDU-Politiker Frei: Ampel-Koalition in der Migrationspolitik „auf Geisterfahrt“ Von Rena Lehmann | 10.12.2022, 01:00 Uhr

Der Mord an einer Schülerin in Illerkirchberg passiert in dem Moment, in dem Kommunen an die Belastungsgrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen geraten. Der CDU-Politiker und Innenexperte Thorsten Frei erklärt im Interview, warum die Ampel-Koalition bei der Migration aus seiner Sicht falsche Signale setzt.