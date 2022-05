ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert Prozess Terrorverdächtige aus Bremen sagt aus Von dpa | 20.05.2022, 11:22 Uhr

Eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Bremen hat am zweiten Prozesstag vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg eine Aussage gemacht. Zunächst schilderte die 34-Jährige am Freitag, wie es überhaupt dazu kam, dass sie ihrem Bruder 2014 über die Türkei nach Syrien folgte. Ihr streng gläubiger Bruder habe sie in Bremen kontrolliert, sie gedrängt, sich zu verschleiern und zu heiraten, berichtete die aus Afghanistan stammende Deutsche.