Im kommenden Jahr findet wieder die Europawahl statt; die Parteien in Deutschland stellen dafür bereits Landeslisten auf. Jetzt steht auch ein Termin für die Wahl fest. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel up-down up-down Entscheidung über EU-Abgeordnete Termin für Europawahl 2024 steht: Wann das EU-Parlament gewählt wird Von dpa | 17.05.2023, 11:24 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Botschafter der EU-Staaten haben sich auf einen Termin für die nächste Europawahl geeinigt: Sie soll an mehreren Tagen im Juni kommenden Jahres stattfinden. An welchem Datum in Deutschland gewählt wird, ist noch offen.