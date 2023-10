Lieber Bürgergeld statt Arbeiten gehen?

Abgesehen davon, dass die meisten Menschen, die ich auch bei den Tafeln erlebe, sich eine Aufgabe wünschen – es stimmt wohl in den wenigsten Fällen, dass jemand, der Bürgergeld bekommt, mehr Geld hat. Diese Debatte spaltet unsere Gesellschaft. Mehr nicht. Dieser Teufelskreis muss politisch bekämpft werden. Wir können doch bei den Ärmsten nicht noch mehr kürzen. Sowohl das Bürgergeld als auch die Einkommen und Renten müssen steigen.

Das ist - gerade in Krisenzeiten - leichter gesagt als getan…

Zunächst einmal: Der Staat darf sich nicht auf den Tafeln ausruhen. Wir haben es gerade bei den Geflüchteten aus der Ukraine gemerkt: Denen wurde häufig auf Ämtern empfohlen, sie sollten zur Tafel gehen, da würden sie dann schon versorgt. So etwas darf nicht sein! Wir sind keine staatliche Organisation, wir sind Ehrenamtler, die am Limit arbeiten. Wir können nicht das verantworten, was der Staat nicht organisiert bekommt.

Die Zahl der Asylanträge steigt wieder stark. Was merken die Tafeln davon?

Wir beobachten bei den ukrainischen Kriegsgeflüchteten, dass viele mittlerweile im Arbeitsmarkt angekommen sind und nicht mehr auf die Tafel angewiesen sind. Aber richtig: Zugleich steigt die Zahl der geflüchteten Menschen aus anderen Herkunftsregionen an.

Wie ist denn die prozentuale Verteilung: Wie viele Tafel-Klienten sind deutsche Staatsbürger, wie viele Ausländer?

Das erheben wir in dem Sinne nicht. Ich würde sagen: Die Mehrheit sind nach wie vor deutsche Staatsbürger. In Großstädten gibt es sicherlich auch Tafeln mit mehr Kunden, die einen Migrationshintergrund haben. Was uns ganz wichtig ist: Egal, woher ein Mensch kommt, wir sehen bei den Tafeln Menschen, die in Not sind und wirklich nicht genug Geld für ein Leben in Würde haben. Diese Problematik findet in der öffentlichen Debatte zu wenig statt.