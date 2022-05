ARCHIV - Ein Angeklagter sitzt zwischen Justizvollzugsbeamten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild FOTO: Rolf Vennenbernd Prozess Tadschikische Terrorzelle des IS: Hohe Haftstrafen beantragt Von dpa | 17.05.2022, 17:12 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat gegen fünf mutmaßliche tadschikische IS-Terroristen zwischen vier und zwölf Jahren Gefängnis beantragt. Das teilte das Düsseldorfer Oberlandesgericht am Dienstag auf Anfrage mit. Dort hatte der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorzelle des „Islamischen Staats“ (IS) in Deutschland vor einem Jahr begonnen. Die Angeklagten wohnten alle in Nordrhein-Westfalen - zuletzt in Essen, Kreuztal, Neuss, Selfkant und Siegen. Sie sind zwischen 25 und 34 Jahre alt.