Christine Lambrecht äußert sich zu ihrem Sylt-Flug. FOTO: dpa/Ján Krošlák Verteidigungsministerin Sylt-Flug: Lambrecht kündigt Konsequenzen an - und zahlt 261 Euro Von dpa | 11.05.2022, 18:44 Uhr

Wegen eines Mitfluges ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber steht die Verteidigungsministerin in der Kritik. Rechtlich, betont sie, sei alles sauber gelaufen. Zugleich zeigte sie Verständnis über die Diskussionen darüber - und will reagieren.