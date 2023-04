Sudanesische Streitkräfte: Die Armee hat seit dem Sturz des Langzeitmachthabers Omar al-Baschir 2019 faktisch die Kontrolle über das nordostafrikanische Land mit rund 46 Millionen Einwohnern. Foto: AFP up-down up-down Gewalt nach Machtkampf Bürgerkrieg droht: Warum der Konflikt im Sudan eskaliert Von dpa | 16.04.2023, 18:08 Uhr

Seit Samstag versinkt der Sudan in Gewalt. Machthaber al-Burhan und sein Vize Daglo haben das nordostafrikanische Land erneut ins Chaos gestürzt. Wie konnte es so weit kommen und was passiert jetzt? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.