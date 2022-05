ARCHIV - Windräder drehen sich in einem Windpark. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Windenergie Streit über Flächenziel bei Windbranchentag in Husum Von dpa | 05.05.2022, 13:18 Uhr

Beim Windbranchentag in Husum ist der politische Streit über den Flächenbedarf für die Windenergie in Schleswig-Holstein kurz vor der Landtagswahl noch einmal deutlich geworden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wies bei dem Branchentreffen am Donnerstag Forderungen nach drei statt zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie zurück. „Das werde ich nicht machen.“