Der indische Regierungschef kam zu Besuch nach Deutschland. Foto: Michael Kappeler/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Michael Kappeler Politik Stoffhose, knielanges Hemd und Weste Von dpa | 02.05.2022, 16:54 Uhr

In Hemd, Anzug und Krawatte empfing der deutsche Kanzler seinen Gast am Montag. Zu Besuch in Berlin war der indische Regierungschef Narendra Modi. Der trug aber nicht den typischen Stil von Politikern in Deutschland. Er kam in indischer Kleidung.