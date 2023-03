So sieht es derzeit vielerorts in Flüchtlingsunterkünften in Niedersachsen aus: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden auf andere Bundesländer verteilt. Foto: dpa up-down up-down Das sagt Stephan Weil Leere Flüchtlingsunterkünfte in Niedersachsen: Dann kommen wieder Ukrainer Von Dirk Fisser | 18.03.2023, 04:44 Uhr

Viele Flüchtlingsunterkünfte in Niedersachsen stehen derzeit leer. Es kommen schlichtweg kaum Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in dem Bundesland an. Warum ist das so?