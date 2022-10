Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Ukraine eingetroffen Von dpa | 25.10.2022, 06:15 Uhr

In der vergangenen Woche war ein Besuch des Bundespräsidenten noch gecancelt worden. Grund: Sicherheitsbedenken. In Kiew sagt Steinmeier: Er schaue „voller Bewunderung auf die Menschen hier in der Ukraine“.