Gesellschaft Steinmeier will mit Rede zum Zusammenhalt aufrufen Von dpa | 28.10.2022, 10:05 Uhr

Energiekrise, Inflation, Krieg in der Ukraine - für viele Menschen in Deutschland wird die aktuelle Situation zur Belastungsprobe. Der Bundespräsident beschwört den Zusammenhalt in der Gesellschaft.