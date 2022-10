Steinmeier auf Malta Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Proteste Steinmeier verlangt von iranischer Führung Stopp der Gewalt Von dpa | 06.10.2022, 14:00 Uhr

Die Staatsoberhäupter mehrerer europäischer Staaten treffen sich in Malta. Ganz oben auf der Agenda steht der Krieg in der Ukraine. Der Bundespräsident spricht aber auch eine andere Krise an.