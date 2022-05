Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telefoniert. Foto: Ukraine Presidency/ZUMA Press Wire Service/dpa FOTO: Ukraine Presidency Ukraine-Krieg Steinmeier telefoniert mit Selenskyj Von dpa | 05.05.2022, 14:31 Uhr | Update vor 39 Min.

Mitte April hatte die Ukraine einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew abgelehnt, was in Berlin für Verärgerung gesorgt hat. Nun heißt es: „Irritationen ausgeräumt“.