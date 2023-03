Frank-Walter Steinmeier Foto: Joerg Carstensen/dpa up-down up-down Geschichte Steinmeier: Märzrevolution verbreitete Geist der Freiheit Von dpa | 17.03.2023, 20:33 Uhr

1848 wäre Deutschland beinahe zur Demokratie geworden, doch die Reaktion war stärker als die Revolutionäre. In Berlin erinnert der Bundespräsident am Jahrestag an den demokratischen Aufbruch.