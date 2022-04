Ulrich Mäurer FOTO: Sina Schuldt Polizeieinsätze Statistik 2021: Kriminalität in Bremen sinkt weiter Von dpa | 14.04.2022, 15:45 Uhr | Update vor 40 Min.

Die Kriminalität ist in Bremen im vergangenen Jahr tendenziell weiter gesunken. Das geht aus der Kriminalstatistik 2021 hervor, die Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstag vorstellte. Die Zahl der Straftaten sank im Vergleich zum Vorjahr um rund sechs Prozent auf 75.966 Fälle. Die Aufklärungsquote ging nach dem Rekordhoch im Jahr 2020 mit 51,5 Prozent leicht auf 48,9 Prozent zurück. Die Corona-Pandemie habe sich erneut auf viele Deliktarten ausgewirkt, merkte Mäurer an. So nahmen besonders Fälle von häuslicher Gewalt, Einbrüche in Büroräume und Internetbetrug weiter zu. Die Zahl der Wohnungseinbrüche und Ladendiebstähle sank hingegen.