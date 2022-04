Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) FOTO: Jonas Walzberg Pandemie Start der Hotspot-Regelung: Tschentscher mit Masken-Appell Von dpa | 02.04.2022, 16:21 Uhr | Update vor 26 Min.

Zum Start der Hotspot-Regelung in Hamburg hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an die Menschen in der Hansestadt appelliert, in Innenräumen weiter Maske zu tragen. Zwar seien viele Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgehoben worden und „wir freuen uns auf einen weitgehend normalen Sommer“, sagte Tschentscher in einer am Samstag via Twitter verbreiteten Video-Botschaft. „Dennoch bleibt es bei dem Appell an alle, sich impfen zu lassen und in den kommenden Wochen in Innenräumen eine Schutzmaske zu tragen.“ Die Menschen müssten in der Pandemie weiterhin aufmerksam sein, betonte Tschentscher.