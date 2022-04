ARCHIV - In vielen Bundesländern hört die Corona-Testpflicht an Schulen bald auf. Foto: Christoph Soeder/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Christoph Soeder Politik Stäbchen bleibt in der Packung Von dpa | 24.04.2022, 17:25 Uhr

Vor dem Unterricht noch schnell einen Corona-Test machen. Das ist für die meisten Schülerinnen und Schüler während der Corona-Pandemie ziemlich normal geworden. Ab Anfang Mai nimmt die Pflicht dafür in fast allen Bundesländern ein Ende. In manchen hat man schon länger damit aufgehört, in wenigen geht es auch im Mai noch weiter.