«Z» FOTO: - Ukraine-Krieg Staatsanwaltschaft: „Z“-Symbol kann strafbar sein Von dpa | 31.03.2022, 15:33 Uhr | Update vor 27 Min.

Nach Auffassung von Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwaltschaft kann das öffentliche Verwenden des „Z“-Symbols den Anfangsverdacht für eine Straftat begründen. Dafür müsse eine solche Meinungsäußerung eine Zustimmung zur russischen Invasion in die Ukraine darstellen, teilte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag mit. Notwendig seien Prüfungen im Einzelfall. Die Polizei soll bei Erkenntnisse über einen möglichen strafrechtlich relevanten Bezug dies dokumentieren und an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.