Landtagswahlen SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller enttäuscht über Abschneiden Von dpa | 08.05.2022, 20:08 Uhr

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein gezeigt. „Die Partei und ich auch selbst, wir sind alle sehr, sehr enttäuscht. Wir haben hart dafür gekämpft, dass es anders ist“, sagte Losse-Müller am Sonntagabend. Die Kampagne der SPD sei sehr gut gewesen. „Aber am Ende haben wir es nicht geschafft, mit den Themen durchzudringen.“