Wahlkampf SPD attackiert Günther wegen Videos mit Polizistinnen Von dpa | 19.04.2022, 16:23 Uhr

Eine Mini-Sequenz in einem CDU-Video zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein empört die SPD. Zu sehen ist gut eine Sekunde lang Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther mit zwei Polizistinnen. „Der gemeinsame Auftritt der Beamtinnen mit Günther in dem Video in Uniform und während der Dienstzeit zu Wahlkampfzwecken ist ein klarer Verstoß gegen das Neutralitätsgebot“, kommentierte am Dienstag die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. „Unabhängig von der Länge der Videosequenz ist der Fehler gravierend und liegt alleine beim Ministerpräsidenten.“