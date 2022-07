Blick auf den Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Regierung „Spardiktat“? Kabinett will Etat 2023 auf den Weg bringen Von dpa | 01.07.2022, 05:34 Uhr

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg haben die Finanzen stark belastet, 2023 will Finanzminister Lindner nicht mehr so freigiebig sein. Union und Gewerkschaften lassen kein gutes Haar an den Etatplänen.