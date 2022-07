Ministerpräsident Stephan Weil FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Erdgas in Niedersachsen Stephan Weil zu Markus Söder: „Geht‘s noch?“ Von dpa | 30.07.2022, 15:20 Uhr

Um die bayerischen Energiesorgen zu lindern, will Markus Söder, dass in Niedersachsen mehr Erdgas gefördert wird. Dafür müsste aber gefrackt werden. Stephan Weil will das nicht und wird ausfallend.