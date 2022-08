2,419 Cent pro Kilowattstunde: So hoch wird die Gasumlage. FOTO: Marijan Murat/dpa up-down up-down Energiepreise Es wird viel teurer: Gasumlage von 2,419 Cent Von dpa | 15.08.2022, 12:12 Uhr

2,419 Cent pro Kilowattstunde: So hoch wird die Gasumlage. Das teilte das Unternehmen Trading Hub Europe (THE) in Ratingen mit.