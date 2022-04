Knapp 1,7 Millionen Slowenen wählen am Sonntag ein neues Parlament. Foto: Darko Bandic/AP/dpa FOTO: Darko Bandic Wahlen Umfrage: Quereinsteiger Golob gewinnt Wahl in Slowenien Von dpa | 24.04.2022, 16:22 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Wahl in Slowenien steht im Schatten des Duells in Frankreich. Laut ersten Umfragen liegt der Rechte und Orban-Verbündete Jansa dort aber nicht in Führung.