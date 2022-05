PRODUKTION - Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Pandemie Sieben-Tage-Inzidenz im Land erneut etwas zurückgegangen Von dpa | 07.05.2022, 11:40 Uhr

Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich nach wie vor nur leicht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstagmorgen sank die Sieben-Tage-Inzidenz im Land zuletzt auf 764,8. Am Freitag hatte der Wert noch bei 773,5 gelegen. Er gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden. Verglichen mit anderen Bundesländern bleibt das Niveau hoch, nur in Schleswig-Holstein war die allgemeine Inzidenz zu Beginn des Wochenendes weiterhin höher.