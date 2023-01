Die Ukraine wünscht sich von Deutschland die Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzer. Foto: imago-images/Sven Eckelkamp up-down up-down Kolumne „Rest der Republik“ Sie wollen mitreden? Sagen Sie „Panzer“ Eine Kolumne von Burkhard Ewert | 12.01.2023, 10:00 Uhr

In Deutschland gibt es zirka 80 Millionen Bundestrainer, während der Pandemie waren alle Corona-Experten - jetzt scheint es so, als wären viele Menschen „Militärexperten“ - warum unser Autor nicht dazu gehören will, schreibt er in seiner Kolumne.