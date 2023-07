Macky Sall Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Westafrika Senegals Präsident schließt umstrittene dritte Amtszeit aus Von dpa | 04.07.2023, 02:38 Uhr

Die Opposition beschuldigt Macky Sall, an der Macht in dem westafrikanischen Land festhalten zu wollen. Nun wendet sich der Präsident in einer Rede an die Nation - und beendet damit Spekulationen.