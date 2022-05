Olaf Scholz hat von Wolodymyr Selenskyj eine Enladung erhalten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka Ukraine-Krieg Selenskyj lädt Scholz für den 9. Mai nach Kiew ein Von dpa | 06.05.2022, 19:09 Uhr

Am 9. Mai feiert Russland mit einer großen Militärparade den „Tag des Sieges“. Am 9. Mai würde Wolodymyr Selenskyj gerne den Kanzler in Kiew begrüßen.