Zwei Menschen starben Nach Anschlag in Brüssel: Schwedischer Präsident fordert bessere Kontrollen an den EU-Grenzen Von dpa | 17.10.2023, 12:33 Uhr Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hat sich betroffen über den Anschlag in Brüssel gezeigt. Foto: dpa/TT News Agency/AP/Fredrik Sandberg

Nach dem Anschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel hat Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson zu mehr Wachsamkeit an den EU-Grenzen aufgerufen. Der mutmaßliche Täter habe sich vor dem Attentat zeitweise in dem skandinavischen Land aufgehalten.