In Highland Park im US-Bundesstaat Illinois fielen bei einer Parade zum 4. Juli Schüsse. Mindestens sechs Menschen kamen dabei ums Leben.

Etwas mehr als einen Monat ist das Massaker an einer Grundschule in Texas her, das die USA in ihren Grundfesten erschütterte. Nun eröffnet ein Schütze mitten am Nationalfeiertag das Feuer.