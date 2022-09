Grüne in Bayern Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Spitzenkandidaten Schulze und Hartmann führen Grüne in Bayern-Wahl 2023 Von dpa | 24.09.2022, 17:13 Uhr

Sie führen bereits die Fraktion im derzeitigen Landtag an. Und auch im kommenden Jahr sind Katharina Schulze und Ludwig Hartmann an der Spitze der Grünen in Bayern gesetzt.