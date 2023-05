Schulleiter fordern eine Ausweitung verpflichtender Sprachtests für Kleinkinder, bevor diese in die Grundschule kommen. Foto: dpa/Rainer Jensen up-down up-down Sprachtests vor der Einschulung? Wenn fast alle Schüler Migrationshintergrund haben – Das fordern Rektoren Von Dirk Fisser | 28.05.2023, 06:58 Uhr

An manchen Schulen haben die wenigsten Schüler Deutsch als Muttersprache. Von Brennpunktschulen ist dann schnell die Rede. Was bedeutet das für den Schulalltag? Und wie sieht es statistisch in Mecklenburg-Vorpommern aus?