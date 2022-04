ARCHIV - «Coronavirus» steht auf einer Tafel in einem leeren Klassenzimmer. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild FOTO: Armin Weigel Corona-Pandemie Schulbetrieb nach Osterferien startet ohne Testpflicht Von dpa | 22.04.2022, 11:55 Uhr

Wenn sich am Montag in NRW wieder die Klassenzimmer füllen, wird es keine anlasslosen Corona-Tests mehr geben. Die Maskenpflicht war schon in der letzten Woche vor den Schulferien gefallen. Von den Lockerungen sind längst nicht alle begeistert.