Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei seinem Antrittsbesuch in China nächste Woche auch Menschenrechtsfragen ansprechen. Archivfoto: dpa/Christophe Gateau Zu Gast bei Xi Jinping Scholz will bei Besuch in China auch Menschenrechte ansprechen Von dpa | 28.10.2022, 18:22 Uhr

In der kommenden Woche reist Bundeskanzler Olaf Scholz zum Antrittsbesuch nach China. Neben dem Ukraine-Krieg und zahlreichen Wirtschaftsthemen will er mit Präsident Xi Jinping über Menschenrechte sprechen. Seit Jahren wird der Regierung in Peking die Unterdrückung der Uiguren vorgeworfen.