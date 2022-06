Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht bei einer Regierungserklärung zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Krieg Scholz: Unterstützen die Ukraine solange wie es nötig ist Von dpa | 22.06.2022, 16:42 Uhr

In einer Regierungserklärung im Bundestag forderte Olaf Scholz in Bezug auf den Krieg in der Ukraine vor allem Zusammenhalt - insbesondere mit Blick auf die Nato und den Wiederaufbau.