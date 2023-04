Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag. Die Union fordert einen Untersuchungsausschuss zur möglichen Verstrickung des Kanzlers in der „Cum-Ex“-Affäre. Archivfoto: dpa/Wolfgang Kumm up-down up-down Verstrickung im „Cum-Ex“-Skandal? Scholz und die Warburg-Bank: Union fordert Untersuchungsausschuss im Bundestag Von dpa | 20.04.2023, 13:23 Uhr

Die Union will die Steueraffäre um eine Hamburger Bank nun auch im Bundestag aufrollen. Es geht um mögliche Einflussnahme von Olaf Scholz. Die SPD zweifelt einen Erkenntnisgewinn an und glaubt mehr an bewusste Stimmungsmache.