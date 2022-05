Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) trägt sich im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt Kiel ein. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius Kommunen Scholz trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Kiel ein Von dpa | 06.05.2022, 19:29 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Freitag in das Goldene Buch der Stadt Kiel eingetragen. Im Beisein von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) besuchte Scholz am Abend nach einer Wahlkundgebung seiner Partei zur Landtagswahl das Kieler Rathaus. Kämpfer lud Scholz zur Eröffnung der Kieler Woche und zu einer Ruderpartie auf der Förde ein.