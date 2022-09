Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Industriepark „Schwarze Pumpe“ Foto: Robert Michael / dpa up-down up-down Was die Menschen vom Kanzler halten Olaf Scholz in der Lausitz: Besuch aus der „Traumwelt“ Berlin? Von Tobias Schmidt | 02.09.2022, 16:51 Uhr

Das Braunkohle-Aus hat die Lausitz in gewaltige Probleme stürzt, inzwischen herrscht aber auch Aufbruchstimmung. Am Freitag war Kanzler Olaf Scholz in der Ostregion zu Besuch. Ein ersehntes Versprechen blieb er schuldig.