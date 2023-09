Irreguläre Migration Scholz will Trend bei Flüchtlingszahlen stoppen – und kündigt „atmenden Deckel“ an Von afp | 30.09.2023, 09:37 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz will gegen den derzeitigen Trend irregulärer Migration vorgehen. Foto: imago images/dts Nachrichtenagentur up-down up-down

Bundeskanzler Olaf Scholz will mit verschiedenen Maßnahmen den derzeitigen Trend einer zunehmenden Migration nach Deutschland stoppen. Auch die Finanzierung der Flüchtlingskosten sprach er an – und kündigte einen „atmenden Deckel“ an.