Gewerkschaften Scholz kommt zur DGB-Mai-Kundgebung nach Düsseldorf Von dpa | 11.04.2022

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am 1. Mai zur DGB-Kundgebung nach Düsseldorf. Scholz werde gegen 12.00 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz in der Nähe des Landtages sprechen, bestätigte ein Düsseldorfer DGB-Sprecher am Montag. Nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung freue sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) besonders über Scholz' Auftritt, sagte ein DGB-Sprecher. 2020 hatte die Mai-Kundgebung nur digital stattgefunden, 2021 gab es eine Kundgebung im Autokino und dezentrale kleinere Aktionen.