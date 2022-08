Scholz besucht Truppenübungsplatz Putlos FOTO: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Russischer Angriffskrieg Scholz bekräftigt Waffenhilfe für die Ukraine Von dpa | 25.08.2022, 14:33 Uhr

Sechs Wochen dauert das Training ukrainischer Soldaten am Flugabwehrkanonenpanzer Gepard - dann geht es in den Krieg. Der Kanzler besucht die Ausbildung an der Ostsee.