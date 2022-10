Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu warnte vor dem ukrainischen Einsatz einer „schmutzigen Bombe“. Foto: dpa/Russian Defense Ministry Press Service/AP up-down up-down Ukraine-Krieg Radioaktive Bombe: Russland bringt Vorwürfe vor die UN – was in der Nacht geschah Von dpa | 25.10.2022, 07:33 Uhr

Bundespräsident Steinmeier ist am Morgen zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Derweil bringt Russland seine Vorwürfe zu einer „schmutzigen Bombe“ vor die UN. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.