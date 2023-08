Diplomatie Russland begrüßt neuen deutschen Botschafter mit Vorwürfen Von dpa | 16.08.2023, 13:57 Uhr Alexander Graf Lambsdorff Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down

Der Wechsel in der deutschen Botschaft in Moskau findet nicht gerade in freundlicher Atmosphäre statt. Der neue Botschafter Alexander Graf Lambsdorff muss sich harsche Vorwürfe gefallen lassen.