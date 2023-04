Gasleck bei Nord Stream 2 Foto: -/Danish Defence Command/dpa up-down up-down Medienbericht Russische Schiffe spionieren in nordeuropäischen Gewässern Von dpa | 19.04.2023, 15:25 Uhr

Ermittler vermuten, dass die Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines auf Sabotage zurückzuführen sind. Eine Recherche zeigt nun, wie russische Schiffe sensible Infrastruktur auf See kartografieren.