Geflüchtete sitzen in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Peine. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild FOTO: Moritz Frankenberg Flucht Rund 35.000 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen angekommen Von dpa | 22.04.2022, 23:36 Uhr

In Niedersachsen sind bis Ende März rund 35.000 Ukraine-Flüchtlinge registriert worden. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover am Freitag unter Berufung auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit. Die Zahlen beziehen sich auf Menschen, die am Drehkreuz am Messebahnhof Laatzen bei Hannover angekommen sind, in den Standorten der Landesaufnahmebehörde oder in Kommunen.