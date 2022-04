Klimaaktivisten von Fridays for Future demonstrieren gegen das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Energie Rund 30 junge Menschen demonstrieren gegen LNG-Terminal Von dpa | 23.04.2022, 08:17 Uhr

Rund 30 Jugendliche haben am Freitag in Brunsbüttel gegen das geplante Flüssiggas-Terminal (LNG-Terminal) protestiert. Sie forderten ein sofortiges Ende der Gasimporte aus Russland sowie den Ausstieg aus den Planungen für das LNG-Terminal. Es könne nicht sein, dass sich Deutschland langfristig von Ländern wie Katar abhängig mache, um Unabhängigkeit von Russland zu erreichen, sagte Carlotta Löbner von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF). Die Bewegung hatte landesweit zu der Demonstration aufgerufen.